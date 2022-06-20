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В Минцифры назвали блокировку YouTube «самым последним шагом»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не надо блокировать YouTube

Фото: Valentin Wolf / Unsplash

Глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев высказался о вероятности блокировки в стране видеохостинга YouTube. О том, планируют ли в стране ограничивать доступ к платформе, он рассказал в интервью РБК.

«Не надо его (YouTube — прим. «Ленты.ру») закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа», — заявил Шадаев.

Руководитель Минцифры также назвал блокировку YouTube «самым последним шагом». Кроме того, он подчеркнул, что ограничение доступа к какому-то либо сервису всегда плохо сказывается на конкурентоспособности.

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Предположения о возможной блокировке YouTube начали появляться в сети после того, как в марте суд запретил в России соцсети Facebook и Instagram, а владеющая ими компания Meta была признана экстремистской организацией и запрещена. Перед этим корпорация временно разрешила пользователям своих соцсетей в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих.

Вслед за тем, как в апреле YouTube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ», депутат Василий Пискарев заявил, что видеохостинг дает основания для жестких мер реагирования. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также утверждала, что платформа «подписала себе приговор». Депутат Госдумы Евгений Федоров в свою очередь предлагал конфисковать и национализировать YouTube.

Вместе с тем Шадаев в мае сообщил, что власти не намерены ограничивать доступ к YouTube в России. Он отмечал, что Минцифры внимательно наблюдает за ситуацией с видеохостингом в стране и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость». О том, что власти не заинтересованы в блокировке YouTube, также заявлял депутат Антон Горелкин.

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Маргарита Щигарева
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В Минцифры назвали блокировку YouTube «самым последним шагом»
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