В Госдуме отреагировали на блокировку канала на YouTube

Пискарев заявил, что YouTube дает основания для жестких мер реагирования

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что видеохостинг YouTube дает основания для жестких мер реагирования. Его слова приводит ТАСС.

«Нам фактически не оставляют выбора. Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования, предусмотренные нашим законодательством. Не мы объявили информационную войну», — сказал Пискарев.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила заявила, что платформа подписала себе приговор. «Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — посоветовала она.

Ранее в Совфеде заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России после блокировки канала Государственной Думы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube. Видеохостинг уверенным шагом идет к тому, чтобы стать запрещенным в России, добавил он.

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления. Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.