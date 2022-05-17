В Минцифры высказались о блокировке YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о вероятности блокировки видеохостинга YouTube. Выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание», он заявил, что Россия не собирается ограничивать доступ к этому сервису. Трансляция доступна в сообществе «Знания» во «ВКонтакте».

«Мы не планируем закрытие YouTube», — сказал Шадаев. Он отметил, что при введении ограничений «нужно четко понимать», что российские пользователи не страдают из-за них.

По словам главы Минцифры, ведомство внимательно наблюдает за ситуацией с YouTube в России и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость». «И, конечно, задача наша — чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции, только это — двигатель прогресса», — подчеркнул Шадаев.

Он также добавил, что закрытие видеохостинга — это крайняя мера, и к этому моменту в России должна существовать своя конкурентоспособная альтернатива. «Если только это не переходит определенную грань, конечно, когда возможность по доступу к этой аудитории используется для того, чтобы навязывать информационную повестку, которая враждебна для нашей страны», — заключил Шадаев.

Ранее сообщалось, что глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев оценил возможную блокировку YouTube в России. Он счел, что видеохостинг необходим для распространения правдивой информации.