В СПЧ оценили возможную блокировку YouTube

Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости YouTube для распространения правдивой информации

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев оценил возможную блокировку видеохостинга YouTube в России. В интервью РИА Новости он заявил о необходимости сервиса для распространения правдивой информации.

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», — высказался глава СПЧ.

С одной стороны, YouTube является инструментом по распространению ложной информации о спецоперации на Украине, заявил Фадеев. «С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история», — отметил он.

14 апреля сенатор Андрей Клишас заявил, что видеохостинг YouTube в России ждет блокировка в случае несоблюдения нормы законодательства. По его словам, западные соцсети сделали русофобию своей официальной политикой. При этом YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации, подчеркнул Клишас.

Ранее американская компания Google заблокировала YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», а также запретила МИД России вести трансляции на своей платформе. В марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.