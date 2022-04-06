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МИД обратится в компетентные органы после блокировки YouTube брифинга Захаровой

Захарова заявила о готовности обратиться в органы после блокировки ее брифинга на YouTube
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД России готов обратиться в компетентные органы после блокировки видеохостингом YouTube брифинга министерства, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова сообщила, что YouTube запретил МИД вести трансляции на своей платформе. «С аккаунтами российских СМИ этот псевдобеспристрастный видеохостинг уже расправился, теперь цифровой произвол начался в отношении аккаунтов органов государственной власти», — высказалась представитель министерства.

Дипломат также заявила о готовности МИД обратиться в соответствующие органы в связи с ограничением доступа к трансляциям министерства. «Мы оставляем за собой право обратиться и в компетентные органы РФ на предмет принятия надлежащих мер в контексте блокировки», — подчеркнула она.

О том, что видеозапись брифинга МИД России был заблокирован на YouTube, стало известно 6 марта. Захарова назвала ограничение доступа к видеозаписи варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации. Дипломат добавила, что теперь трансляции брифингов будут показывать на видеохостинге RuTube.

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Асель Минбаева
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