Захарова сообщила о блокировке записи одного из ее брифингов на YouTube

Захарова назвала варварским нарушением блокировку записи одного из ее брифингов на YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что запись одного из ее брифингов была заблокирована на видеохостинге YouTube. Об этом она рассказала во время брифинга в среду, 6 апреля.

Захарова назвала ограничение доступа к видеозаписи ее брифинга на YouTube варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации. По ее мнению, решение о блокировке было вопросом времени.

«Они (администраторы YouTube — прим. «Ленты.ру») знали, что они будут делать. (...) Они вымарывали разные журналистские расследования, целые каналы средств массовой информации на своей площадке. Конкретные ролики, конкретных людей блокировали, накладывали на них ограничения. Теперь Министерство иностранных дел [России], оказывается, не может вести свои брифинги на YouTube», — сказала дипломат.

Представитель российского МИД добавила, что теперь трансляции брифингов будут показывать на видеохостинге RuTube.

Ранее Захарова обвинила страны коллективного Запада в «медиагеноциде» российских СМИ. Она заявила, что сегодня Запад уничтожает последние признаки информационного присутствия России.