Представитель МИД Захарова заявила, что на Западе происходит «медиагеноцид» российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны коллективного Запада в «медиагеноциде» российских СМИ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, последние признаки информационного присутствия России на Западе продолжают уничтожаться, а в некоторых странах происходит «медиагеноцид». Она считает, что притеснение российских журналистов больше не обосновывают юридически.

Представитель МИД отметила, что усложнять работу российских СМИ на Западе начали еще десять лет назад. «Давление на российские, а в некоторых странах и на русскоязычные СМИ со стороны "продвинутых" демократий заметно возросло после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а после антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году еще больше усилилось», — заявила она.

Ранее Захарова назвала цифровые платформы США напрямую ответственными за поощрение национализма на Украине. По ее словам, интернет-ксенофобия не знает границ. Она добавила, что национализм долгие годы взращивался на территории страны и поощрялся Западом.