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Захарова назвала цифровые платформы США поощряющими национализм на Украине

Представитель МИД России Захарова заявила, что интернет-ксенофобия не знает границ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала цифровые платформы США ответственными напрямую за поощрение национализма на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, интернет-ксенофобия не знает границ. Она добавила, что национализм долгие годы взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. «Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Захарова поддержала заявление американской компании Meta Platforms об осуждении русофобии в социальных сетях Facebook и Instagram. Об изменении политики компании Meta, которой принадлежат указанные сервисы, стало известно в пятницу, 11 марта, из письма модераторам этих площадок, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters.

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Алиса Дмитриева
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