Захарова прокомментировала заявление Meta о русофобии в Facebook и Instagram

Мария Захарова поддержала заявление Meta об осуждении русофобии в Facebook и Instagram

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова поддержала заявление американской компании Meta Platforms об осуждении русофобии в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«"Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян, заявили в Meta". Данное конкретное заявление поддерживаю полностью», — прокомментировала Захарова комментарий Meta.

Об изменении политики компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, стало известно в пятницу, 11 марта, из письма модераторам этих площадок, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. В послании говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

После этого стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России. Платформа станет недоступна для российских пользователей в полночь 14 марта. Решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры России.

В тот же день Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

Позже в Meta заявили, что новая политика Facebook и Instagram «будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям "высказывать гнев" в адрес войск России».