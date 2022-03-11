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В России заблокировали Instagram

Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

Фото: Globallookpress.com

Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной такого решения стало то, что американская компания Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит площадка, разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян, сообщается на сайте ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — говорится в заявлении регулятора

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В Роскомнадзоре уточнили, что на платформе распространялись материалы, которые содержали призывы к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

Ранее 11 марта Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Причиной такого требования стало то, что на платформе, по данным ведомства, появлялись призывы к участию россиян «в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

В то же день ведомство направило в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории страны. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

О том, что Meta временно разрешила публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, стало известно ранее в пятницу, 11 марта. Пользователям площадок Meta также временно разрешат публиковать пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Асель Минбаева
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