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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Генпрокуратура также направила заявление в суд о признании американской компании Meta, владеющей Instagram и Facebook, экстремистской организацией и потребовала запретить деятельность компании на территории России.

В ведомстве подчеркнули, что на платформе Instagram появляются призывы к участию россиян «в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием».

Кроме того, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики Meta, которая разрешила публиковать призывы к насилию против россиян. Отмечается, что СК рассмотрел действия корпорации как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Ранее сообщалось, что в Кремле пообещали принять решительные меры, если платформы Facebook и Instagram не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих. До этого лава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram.

Роскомнадзор уже направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. Накануне сообщалось, что компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к насилию и пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Асель Минбаева
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