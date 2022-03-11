В Госдуме назвали меры в ответ на призывы к насилию в адрес россиян в Facebook

Хинштейн предложил заблокировать Instagram, если Meta подтвердит призывы к насилию

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram, если корпорация подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил РФ в социальных сетях, принадлежащих компании Meta Platforms. Такие меры Хинштейн назвал в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС.

«Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария — это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жесткие меры. Мое мнение, в этом случае работу Instagram в России следует заблокировать по аналогии с Facebook», — заявил депутат.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. До этого стало известно, что американская корпорация планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Такая мера была принята в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.