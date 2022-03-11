Кремль пообещал принять меры из-за призывов к насилию против России в Facebook

Россия примет меры, если Facebook и Instagram не будут блокировать призывы к насилию

В Кремле пообещали принять решительные меры, если социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие американской компании Meta Platforms, не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля отметил, что информация требует проверки соответствующих ведомств и призвал дождаться ее итогов. «На слово Рейтеру верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так», — сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что если информация подтвердится, со стороны России «последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании».

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил заблокировать в России Instagram, если корпорация подтвердит или откажется комментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении ВС РФ в своих соцсетях.

Роскомнадзор уже направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. Накануне сообщалось, что американская корпорация планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети не будут удалять призывы к насилию и пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.