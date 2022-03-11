Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Meta высказались о русофобии в Facebook и Instagram

Meta заявила, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В американской компании Meta Platforms высказались о новой политике социальных сетей Facebook и Instagram в отношении россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Из опубликованного письма следует, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян, а новая политика компании является вменяемой мерой, применяемой в беспрецедентных обстоятельствах.

«Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям "высказывать гнев" в адрес войск России», — заявили в Meta.

Об изменении политики компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, стало известно из письма модераторам этих площадок, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. В послании говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликована карта перешедших под контроль России районов
Компания Herbalife приостановит работу в России
Захарова прокомментировала заявление Meta о русофобии в Facebook и Instagram
В СПЧ прокомментировали призывы убивать российских журналистов на Украине
Байден обвинил Путина в рекордной инфляции в США
Байден предрек российскому рынку акций «взрыв» после открытия
Тренер «Тоттенхэма» назвал несправедливым отстранение россиян от соревнований
В Meta высказались о русофобии в Facebook и Instagram
В США отказались привести доказательства возможного применения Россией химоружия
В ООН ответили на призыв Госдумы расследовать наличие биолабораторий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.