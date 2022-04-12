Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube

Депутат Госдумы Федоров предложил конфисковать и национализировать видеохостинг YouTube
Евгений Федоров

Евгений Федоров. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое предложение он озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», — высказался депутат.

По мнению политика, блокировать платформу на территории России не нужно. «Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
В России заблокируют Instagram
В России заблокируют Instagram
11 марта
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
21 марта

Федоров также отметил, что российский видеохостинг RuTube уступает YouTube. «RuTube хуже по качеству. Я, например, не могу там даже зарегистрироваться, просто выкидывает при регистрации, технически туда не могу попасть», — пояснил депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. При этом депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ».

О том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», стало известно 9 апреля. В марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Жителей Белгорода пригласили вступить в народную дружину
Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
В Москве недосчитались элитного жилья
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.