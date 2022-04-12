Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube

Депутат Госдумы Федоров предложил конфисковать и национализировать видеохостинг YouTube

Видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое предложение он озвучил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», — высказался депутат.

По мнению политика, блокировать платформу на территории России не нужно. «Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот», — подчеркнул он.

Федоров также отметил, что российский видеохостинг RuTube уступает YouTube. «RuTube хуже по качеству. Я, например, не могу там даже зарегистрироваться, просто выкидывает при регистрации, технически туда не могу попасть», — пояснил депутат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что YouTube могут заблокировать в России в любой момент, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. При этом депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ».

О том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», стало известно 9 апреля. В марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.