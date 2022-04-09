В Госдуме высказались о возможной блокировке YouTube в России

Депутат Боярский рассказал, что точных сроков блокировки YouTube в России пока нет

Точных сроков блокировки YouTube пока нет, но это может случиться в любой момент, если видеохостинг не изменит политику в отношении российских каналов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ», где было 145 тысяч подписчиков.

«YouTube провоцирует власти на решительные действия, учитывая, что заблокирован канал представительного органа власти. Канал, который смотрело большое количество людей, следило за работой своих избранников. По сути, это еще один очень вероломный и недружественный шаг в отношении граждан Российской Федерации, а не только органов власти, поскольку именно через этот канал люди могли следить за тем, что происходит в парламенте, в том числе давать обратную связь своим депутатам», — рассказал он.

Я продолжаю чувствовать тот тонкий лед, который может в любую секунду под YouTube проломиться, учитывая их продолжающуюся политику нарушения законов Российской Федерации Сергей Боярский депутат Госдумы

По словам Сергея Боярского, точных сроков блокировки видеосервиса пока нет. Избежать этого YouTube может, если снимет ограничения с ранее заблокированных российских каналов. Депутат считает, что оснований для моментальной блокировки платформы достаточно.

«Это может быть либо накопившееся количество нарушений, либо что-то из ряда вон выходящее, как это было с Meta (запрещенная в России экстремистская организация), которая, по сути, поддержала экстремизм на своей площадке», — заключил парламентарий.

О блокировке компанией Google канала «Дума ТВ» сообщила нижняя палата российского парламента. На канале публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы. В сообщении говорится, что редакция была готова к такому шагу, поэтому развивала другие площадки в RuTube, Telegram и во «ВКонтакте».

Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения.

Сенатор Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать вне закона в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что, судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Она посоветовала как можно быстрее сохранять контент и переносить его на российские платформы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку YouTube-канала нижней палаты парламента доказательством нарушения прав и свобод граждан со стороны США.

