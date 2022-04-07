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Названа причина блокировки записи брифинга Захаровой на YouTube

YouTube заблокировал запись брифинга Захаровой из-за нарушения принципов сообщества

Фото: пресс-служба МИД РФ

Корпорация Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, назвала причину блокировки видеозаписи брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. Комментарий компании передает ТАСС.

Представители Google сообщили, что доступ к выступлению Захаровой был ограничен на YouTube из-за нарушения принципов сообщества. «Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий на Украине, который нарушает эту политику», — объяснили в пресс-службе компании.

О том, что запись одного из брифингов официального представителя российского МИД была заблокирована на YouTube, стало известно 6 апреля. Захарова назвала случившееся варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации. Также она заявила о готовности обратиться в компетентные органы в связи с блокировкой.

24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Евгения Наумова
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