Названа причина блокировки записи брифинга Захаровой на YouTube
Корпорация Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, назвала причину блокировки видеозаписи брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. Комментарий компании передает ТАСС.
Представители Google сообщили, что доступ к выступлению Захаровой был ограничен на YouTube из-за нарушения принципов сообщества. «Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий на Украине, который нарушает эту политику», — объяснили в пресс-службе компании.
О том, что запись одного из брифингов официального представителя российского МИД была заблокирована на YouTube, стало известно 6 апреля. Захарова назвала случившееся варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации. Также она заявила о готовности обратиться в компетентные органы в связи с блокировкой.
24 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к согражданам объявил о начале спецоперации на территории Украины.