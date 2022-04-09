Володин увидел след Вашингтона в блокировке YouTube-канала Госдумы

Володин назвал блокировку YouTube-канала ГД доказательством нарушения прав Вашингтоном

Блокировка парламентского YouTube-канала «Дума ТВ» является очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. Такой след властей США увидел спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Володина, в Вашингтоне заставляют американские IT-компании, владеющие соцсетями, вести информационную войну против России.

Своими действиями власти США перечеркивают все принципы демократии, отметил спикер Госдумы. «Вашингтон делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой», — написал Володин.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке Youtube.

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления.

Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

