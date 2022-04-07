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YouTube и Google Play начнут маркировать за нарушение российских законов

Роскомнадзор начнет маркировать YouTube и еще пять сервисов Google за нарушение законов РФ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Видеохостинг YouTube и еще пять сервисов, принадлежащих американской компании Google, начнут маркировать за нарушение российских законов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

В регуляторе заявили, что российских пользователей начнут информировать о нарушении корпорацией законодательства в РФ. Отмечается, что теперь будут маркироваться принадлежащие Google сервисы YouTube, Google Play, YouTube Music, Google Chat, Gmail и «Google поиск».

Ранее 7 апреля стало известно, что Роскомнадзор решил ввести меры против Google за несоблюдение российского законодательства. По словам представителей регулятора, теперь на территории России не будут рекламировать компанию и ее информационные ресурсы. Причиной назвали распространение на YouTube фейков о спецоперации на Украине, а также материалов экстремистских организаций. Кроме того, сервис обвинили в дискриминации контента российских СМИ, а также государственных и общественных организаций и деятелей.

Перед этим Роскомнадзор заявил о планах составить два административных протокола на Google за неудаление запрещенного контента. Отмечалось, что компания отказалась удалить публикации по требованию Генпрокуратуры России.

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Евгения Наумова
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