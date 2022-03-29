Роскомнадзор заявил о планах составить два протокола на Google

Роскомнадзор составит два протокола на Google за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор заявил о планах составить два административных протокола на американскую компанию Google за неудаление запрещенного контента. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Речь идет о материалах, появившихся на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Отмечается, что Google отказалась удалить публикации по требованию Генпрокуратуры России.

«Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность по статье 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.