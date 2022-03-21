В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram

Тверской суд признал компанию Meta экстремистской и запретил ее деятельность в России

Тверской суд Москвы на заседании в понедельник, 21 марта, признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, была запрещена на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ и Роскомнадзор попросили суд запретить Meta

В ходе рассмотрения дела Роскомнадзор и ФСБ попросили суд немедленно запретить деятельность Meta в России. Представитель ФСБ обосновал заявление тем, что деятельность компании, по его словам, направлена против России и ее вооруженных сил. Роскомнадзор, в свою очередь, обвинил Meta в распространении экстремистской информации. Как сообщил «Интерфакс», представительница регулятора отметила в суде, что Meta неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за распространения в своих соцсетях запрещенного контента.

Мы считаем, что деятельность компании [Meta] подлежит запрету в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности

представительница Роскомнадзора

Представитель Meta на заседании заявила, что компания не осуществляет экстремистскую деятельность и выступает против русофобии. Она добавила, что организация «после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан РФ». По ее словам, новые правила Meta не позволяют публиковать призывы к насилию в отношении «обычных российских граждан»

Использование WhatsApp, Facebook и Instagram не будет расцениваться как экстремизм

Во время слушаний прокурор уточнил, что в случае признания Meta экстремистской организацией россияне не будут привлекаться к ответственности за использование ее продуктов (к ним относятся соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp). Также сообщалось, что прокуратура не стала требовать запретить в России работу WhatsApp. Признание Meta экстремистской организацией не коснется работы мессенджера на территории страны.

Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности прокурор

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее уточнял, что пользователи из России не будут нести ответственности за публикацию постов в Instagram и Facebook. По его словам, наказывать за посты в принадлежащих Meta соцсетях будут только в том случае, если они будут нарушать требования российского законодательства: содержать ложную информацию или антиконституционные призывы.

Обвинение уточняло, что в случае признания Meta экстремистской организацией ей будет запрещено вести в России коммерческую деятельность. «Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность. (...) Речь идет о запрещении деятельности компании, ее бизнес-структур», — объяснил прокурор.

Кроме того, признание Meta экстремистской структурой означает, что при ее упоминании необходимо пояснять в скобках, что компанию признали экстремистской, отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Во время рассмотрения иска суд также отказал Meta в прекращении соответствующего производства и переносе заседания. Компания перед этим заявляла, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры. Ее представитель также просилаотложить суд о запрете в России в связи с необходимостью подготовки юридической позиции.

Скандал вокруг Meta разгорелся после изменений в политике модерации компании

Требования признать Meta экстремистской структурой в России прозвучали после того, как 11 марта в прессу утекло письмо из внутренней рассылки компании. Как писало агентство Reuters, из рассылки следовало, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Также ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Meta после этого заявили, что пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», но вместе с тем администрация платформ будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц. В организации также отметили, что под запретом останутся и сообщения со способами убийства. Помимо того, в компании сообщили, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России Meta Platforms

Позже Meta прокомментировала предположения о том, что юзеры смогут призывать к смерти лидеров государств. Вице-президент компании Ник Клегг объявил, что компания не допускает подобных призывов. По его словам, Meta уточнила свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как «оправдание насилия по отношению к россиянам в целом».

Ранее в России заблокировали Instagram и Facebook

После объявления Meta изменений в модерации Кремль пообещал принять «самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании», если Facebook и Instagram не будут блокировать призывы к насилию против россиян, включая военнослужащих. Следом за этим спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что против Meta необходимо принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти на платформах. Происходящее он назвал информационной войной.

На новую политику модерации Meta также отреагировала Генпрокуратура. Ведомство направило в суд заявление о признании компании экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Meta. Отмечалось, что в действиях компании были обнаружены признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

Роскомнадзор 11 марта в ответ на заявление Meta о новых принципах модерации сообщил, что заблокирует Instagram. На следующий день в регуляторе заявили, что такая мера связана с заботой о психологическом здоровье россиян.

Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети Роскомнадзор

Instagram стал недоступен в России 14 марта. Соцсеть также была внесена в реестр запрещенных сайтов. В Совфеде заявили, что условием для пересмотра решения о блокировке Instagram станет изменение в принципах модерации контента. Однако в Кремле возобновление работы площадок Meta в России сочли маловероятным.

Перед этим, 4 марта, в России подвергся блокировке Facebook. В Роскомнадзоре пояснили, что мера была принята из-за ограничения платформой доступа к российским СМИ.

В Роскомнадзоре сообщили, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. Незадолго до блокировки соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, изданий Sputnik, Russia Today, «Лента.ру» и «Газета.ру»

Блокировке Facebook в России предшествовало частичное ограничение доступа к соцсети. Роскомнадзор начал осуществлять его 25 февраля в связи с решением Генеральной прокуратуры России. В регуляторе тогда заявили, что меры в отношении Facebook связаны с цензурой платформы по отношению к российским СМИ.