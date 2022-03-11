Володин заявил о необходимости принять меры против Meta за призывы к насилию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против американской корпорации Meta Platforms следует принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти в отношении россиян. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Володина, Госдуме необходимо подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой принять меры за призывы к насилию в отношении россиян на принадлежащих Meta платформах Facebook и Instagram.
Спикер Госдумы также назвал происходящее информационной войной. «Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны», — уточнил Володин.
Ранее стало известно, что Meta временно сняла запрет в соцсетях Facebook и Instagram на разжигание ненависти к россиянам. Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун объяснил, что на платформах разрешат призывать к насилию только в отношении российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, за исключением пленных. Аналогичные сообщения в отношении гражданских лиц будут блокировать.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.