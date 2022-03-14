В Meta высказались о призывах к убийству лидеров стран

Компания Meta заявила о запрете призывать в Facebook и Instagram к убийству лидеров стран

Компания Meta заявила, что не разрешает публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран, после того, как ранее платформы сняли запрет с призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что соответствующее высказывание вице-президент компании Ник Клегг опубликовал на внутреннем форуме Meta. «Мы не допускаем на наших платформах призывов к смерти глав государств», — добавил он. Клегг также указал, что Meta уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как «оправдание насилия по отношению к россиянам в целом».

14 марта Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Это случилось после того, как в России началась блокировка соцсети. Перед этим в регуляторе заявили, что ограничение доступа к платформе связано с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

11 марта сообщалось, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Также ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. В тот же день Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.