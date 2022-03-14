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Instagram внесли в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом в России

Фото: Unsplash

Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

При поиске сайта Instagram.com сервис по проверке блокировок в России выдает сообщение о том, что доступ к соцсети ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года.

Роскомнадзор начал блокировать Instagram в России с полуночи 14 марта. В ведомстве указали, что такой шаг связан с распространением в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Пользователям дали 48 часов на то, чтобы сохранить или перенести свои публикации на другие площадки.

11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян. В тот же день Генпрокуратура России потребовала признать Meta экстремистской организацией.

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Варвара Кошечкина
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