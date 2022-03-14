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Instagram перестал работать на территории России

Роскомнадзор заблокировал Instagram в России

Фото: Pixabay

На территории России с полуночи 14 марта заблокирован доступ к Instagram. О намерении ограничить соцсеть ранее сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве указали, что такой шаг связан с распространением в Instagram призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. При этом пользователям дали 48 часов на то, чтобы сохранить или перенести свои публикации на другие площадки.

Ранее Роскомнадзор объяснил, что блокировка Instagram связана с заботой о россиянах. «Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», — говорилось в сообщении ведомства.

11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. После этого Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании.

Марина Совина
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