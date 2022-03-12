Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram заботой о психологическом здоровье россиян

Роскомнадзор объяснил, что блокировка социальной сети Instagram связана с заботой о психологическом здоровье россиян, в первую очередь детей и подростков. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети», — говорится в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что призывы к насилию в отношении людей одной национальной общности или гражданства являются частью состава преступления, которое характеризуется как «геноцид» и запрещено Конвенцией ООН.

Ранее глава Instagram Адам Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России, назвал ее неправильным решением. Он подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта, выразив мнение, что это «отрежет десятки миллионов россиян друг от друга и от остального мира».

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.