Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России

Глава Instagram Моззери назвал блокировку соцсети в России неправильным решением

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал блокировку соцсети в России, назвал ее неправильным решением. Об этом он написал в Twitter, его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что платформа будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта, выразив мнение, что это «отрежет десятки миллионов из россиян друг от друга и от остального мира».

«Ведь примерно 80 процентов людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил Моззери.

В пятницу, 11 марта, компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

После этого Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовало запретить ее деятельность на территории России. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании. В свою очередь, Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к Instagram на территории России.

Позже в Meta заявили, что новая политика Facebook и Instagram «будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям "высказывать гнев" в адрес войск России».