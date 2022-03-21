Прокуратура не стала требовать запрета WhatsApp в России

Прокуратура не потребовала запретить работу WhatsApp в России после запрета Meta

Прокуратура по делу о признании американской компании Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией не требует запретить работу мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС.

«На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются», — заявил прокурор.

В прокуратуре подчеркнули, что социальные сети корпорации серьезно влияют на общественное мнение. «Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть», — отмечается в заявлении представителя прокуратуры.

Ранее 21 марта представители Meta заявили, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры и попросили прекратить производство по делу. Кроме того, корпорация попросила отложить суд о запрете в России. В компании сообщили, что ей не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

В тот же день стало известно, что корпорация решила разрешить пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против российских военнослужащих.