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В Госдуме высказались о возможной ответственности за посты в Instagram

Хинштейн заявил, что в случае признании Meta экстремистской наказания за посты не будет

Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российские пользователи не будут нести ответственность за посты в социальной сети Instagram после возможного признания компании Meta экстремистской. О возможных наказаниях за публикации на платформе он высказался в эфире «Дума ТВ», доступном на странице канала во «ВКонтакте».

По словам Хинштейна, наказания за публикации в соцсети будут в случае, если посты будут нарушать требования российского законодательства: содержать ложную информацию или антиконституционные призывы.

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«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства, если он разместил какие-то вещи нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — заявил политик. Депутат также уточнил, что при необходимости будет разбираться каждый отдельный случай.

14 марта Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Это случилось после того, как в России началась блокировка платформы. Перед этим в ведомстве заявили, что ограничение доступа к соцсети связано с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

11 марта стало известно, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

В тот же день Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.

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Асель Минбаева
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