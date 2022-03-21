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Прокурор разъяснил последствия признания Meta экстремистской для россиян

Прокурор: использование продуктов Meta в России не может быть признано экстремизмом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Прокурор в суде в Москве разъяснил последствия признания американской компании Meta (бывшая Facebook) экстремистской для россиян. В ходе рассмотрения иска о запрете Meta в России он заявил, что использование юзерами продуктов компании не может быть признано экстремизмом. Его слова передает ТАСС.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности», — сказал прокурор. Он уточнил, что россияне не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются услугами этой организации.

Маргарита Щигарева
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