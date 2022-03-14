В Кремле оценили возможность разблокировки Facebook и Instagram

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что компания Meta заигралась с манипулированием

В Кремле оценили возможность разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram, которыми управляет американская компания Meta Platforms (бывшая Facebook). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, корпорация заигралась с правилами и манипулированием. Его слова приводит ТАСС.

Несмотря на то, что сейчас Meta «пытается дистанцироваться от совершенных ею ошибок», возвращение ее продуктов, включая популярные у россиян соцсети, пока не рассматривается.

Кроме того, заявления компании не однозначны, отметил Песков. «При этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием», — добавил представитель Кремля, подчеркнув, что это делает мало возможным ее работу в России.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал изменение в принципах модерации контента Instagram и Facebook условием для пересмотра решения об их блокировке в России.

14 марта Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Перед этим ведомство заявило, что ограничение доступа к платформе связано с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

11 марта сообщалось, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные публикации. Также утверждалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. После решения о блокировке соцсетей Meta уточнила, что все же запретит публиковать в них призывы к убийству лидеров стран.