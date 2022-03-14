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В Совфеде назвали условие для пересмотра решения о блокировке Instagram

Клишас заявил, что пересмотр решений по Meta возможен после изменений в модерации контента

Фото: Unsplash

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал условие для пересмотра решения о блокировке социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta Platforms. По его словам, пересмотр решений возможен только после изменений в модерации контента, сообщает ТАСС.

В Совфеде заявили, что таким образом корпорация пытается «откатить назад» после столкновения с жесткой правовой реакцией со стороны России.

Однако, по мнению Клишаса, это не призывает РФ торопиться с возвращением американских соцсетей. «Генпрокуратура России четко обозначила нашу правовую оценку действиям Meta. Но выводы можно делать только по тому, как Meta будет модерировать контент», — отметил сенатор.

Дарья Кучерявых
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