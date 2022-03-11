В России заблокируют Instagram

Роскомнадзор начнет блокировать Instagram в России из-за призывов к насилию

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом стало распространившееся в ночь на 11 марта в сети сообщение из внутренней рассылки Meta о том, что компания временно разрешает Instagram и Facebook, другой принадлежащей ей соцсети, не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что на платформах не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Позднее пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания сняла запрет. Он уточнил, что Facebook и Instagram разрешат призывать к насилию только в отношении российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе, за исключением пленных. По словам представителя Meta, аналогичные сообщения в адрес гражданских лиц будут блокироваться.

Кремль пообещал ответить Meta «самыми решительными мерами»

Вскоре после заявления пресс-секретаря Meta Роскомнадзор направил американской компании требование в кратчайшие сроки прокомментировать информацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооруженных сил (ВС) России. Российский регулятор потребовал подтвердить или опровергнуть эти данные.

Следом за этим спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против Meta необходимо принять меры прокурорского реагирования за разжигание ненависти на платформах. Происходящее он трактовал как информационную войну.

Это информационная война. Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны Спикер Госдумы Вячеслав Володин

На снятие запрета на призывы к насилию в отношении россиян отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что если информация подтвердится, то со стороны Москвы последуют «самые решительные меры по пресечению деятельности» Meta.

Озабоченность ситуацией выразили в ООН. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел рассказала, что сотрудники организации планируют поднять вопрос о разрешении призывать к насилию перед самой Meta.

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

11 марта Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram на территории России. Помимо этого, ведомство попросило суд признать компанию Meta, которой принадлежит платформа, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.

В тот же день Следственный комитет России возбудил в отношении Meta уголовное дело из-за незаконных призывов к насилию в отношении российских военных. В СК отметили, что действия компании содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности»).

Пользующиеся Instagram пользователи не будут считаться экстремистами

Как заявил сенатор Андрей Клишас, владельцы аккаунтов в соцсетях Meta и те, кто продолжат общение на платформах компании несмотря на блокировки, экстремистами считаться не будут.

К понятию экстремизма можно отнести действия, а не мысли, пояснил профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов.

«Мысль — это не экстремизм, законом не возбраняется думать о чем хочешь. Поэтому сам факт использования соцсети с помощью вспомогательных инструментов не является преступлением», — сказал он «Известиям».

Максимов пояснил, что у россиян не будет проблем, если они будут использовать заблокированные ресурсы для просмотра новостей или развлекательного контента. Но если пользователь будет демонстрировать экстремистское поведение, то он может автоматически попасть под действие административного или даже уголовного кодекса России.

Источник заявил о том, что WhatsApp продолжит работать в России

После новости о возможном признании компании Meta экстремистской организацией появились опасения о том, что в России также заблокируют еще один популярный сервис корпорации — мессенджер WhatsApp. Такой сценарий опроверг источник РИА Новости в правоохранительных органах.

«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», — заверил собеседник агентства.

Ранее в России заблокировали Facebook

4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. Эту меру назвали ответом блокировки аккаунтов российских СМИ на платформе. В частности, доступ был ограничен к страницам агентств РИА Новости и Sputnik, каналов «Звезда» и RT, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

Этому событию предшествовало сообщение о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Такое решение Роскомнадзор принял по согласованию с МИД. Ведомство объяснило, что блокировкой российских СМИ платформа нарушает основополагающие права и свободы человека.

Блокировка Facebook вызвала озабоченность властей США. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что российские власти пытаются «отрезать общественность от потоков информации».

Российские власти придерживаются противоположного мнения. Так, депутат Госдумы Олег Матвейчев отказался назвать ограничение доступа к соцсети актом цензуры или железным занавесом. По его словам, такая мера потребовалась для обеспечения безопасности России. Также парламентарий назвал Facebook «абсолютным информационным оружием».

Я вообще считаю, нечего этому Facebook в России делать. В Китае его нет, и здоровое общество в этом смысле. Надо больше брать пример с Китая, не во всем, но во многих вещах Депутат Госдумы Олег Матвейчев

В самой Meta не согласились с решением Роскомнадзора. Вице-президент корпорации Ник Клегг заверил, что ее сотрудники будут делать все возможное, чтобы восстановить доступ к Facebook для российских пользователей.