В ООН выразили озабоченность разрешением Meta призывать к насилию против россиян

В ООН обсудят с Meta разрешение не блокировать призывы к насилию в отношении россиян

Решение Meta Platforms временно разрешить Facebook и Instagram не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян вызывает озабоченность, вопрос будет обсуждаться с компанией, заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, передает ТАСС.

«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определенную обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — сказала она. Представитель УВКПЧ отметила, что обсуждала проблему с коллегами, работающими в этой сфере, и они заверили, что поднимут этот вопрос перед Meta.

11 марта стало известно, что Meta Platforms временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Как ожидается, модераторы не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь Meta Энди Стоун признал факт снятия запрета. По его словам, речь идет о формах политического самовыражения, которые иначе нарушили бы запрет на призывы к насилию.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Это стало ответным шагом на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.