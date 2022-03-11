В Совфеде пообещали не наказывать за использование Facebook и Instagram

Клишас заявил, что продолжающим использовать Facebook и Instagram не грозят санкции

Российским гражданам, которые будут продолжать использовать Facebook и Instagram, пообещали, что они не попадут под санкции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова передает РИА Новости.

В беседе с агентством он также добавил, что ответственностью государства является исполнение решения о блокировке экстремистских ресурсов.

В свою очередь, профессор, завсектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов рассказал «Известиям», что к понятию экстремизма можно отнести действия, а не мысли.

«Мысль — это не экстремизм, законом не возбраняется думать о чем хочешь. Поэтому сам факт использования соцсети с помощью вспомогательных инструментов не является преступлением», — отметил он.

Профессор отметил, что если человек использует ресурсы в качестве просмотра новостей или развлекательного контента, то никаких проблем у него не будет. Однако если пользователь будет демонстрировать экстремистское поведение, то он автоматически попадет под действие Административного или даже Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России из-за того, что Meta разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих. 4 марта на территории России ведомство также заблокировало Facebook.