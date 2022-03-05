В Белом доме прокомментировали блокировку Facebook в России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала блокировку Facebook в России. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает ТАСС.

Псаки отметила, что в Вашингтоне обеспокоены происходящим. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет о части усилий властей России, направленных на то, чтобы «отрезать общественность от ряда потоков информации». По ее словам, «однако есть вызывающие обеспокоенность шаги, сделанные для того, чтобы пресекать распространение любой формы информации среди общественности». «Facebook является частью этого», —заявила представитель Белого дома.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook (Meta Platforms) на территории России. Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».

