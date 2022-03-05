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В Госдуме оценили блокировку Facebook и Twitter в России

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что блокировку Facebook нельзя считать актом цензуры

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев оценил решение Роскомнадзора ограничить доступ к социальным сетям Facebook и Twitter на территории России. Его комментарий приводит издание «Подъем».

Депутат отметил, что решение о блокировке нельзя считать актом цензуры или железным занавесом. Как объяснил Матвейчев, такая мера потребовалась для обеспечения безопасности страны. «Если бы в России кто-нибудь распылял химическое оружие, и это прекратили, можно ли это считать актом цензуры или железным занавесом? Нет, это вопрос безопасности», — сказал он.

Парламентарий назвал Facebook и Twitter «абсолютным информационным оружием». «Они постоянно блокировали патриотический, прогосударственный контент, гнали негатив и огромное количество фейков, превратились в площадку для украинских блогеров и ботов», — счел депутат.

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Матвейчев назвал отличным решение заблокировать иностранные соцсети. Депутат посоветовал обратить внимание на опыт Китая, где нет Facebook. «Я вообще считаю, нечего этому Facebook в России делать. В Китае его нет, и здоровое общество в этом смысле. Надо больше брать пример с Китая, не во всем, но во многих вещах», — уточнил он и добавил, что все россияне, которые хотят общаться в сети, могут пользоваться соцсетью «ВКонтакте» или вернуться в «Живой журнал».

О том, что Facebook заблокировали в России, сообщалось 4 марта. Такая мера была принята Роскомнадзором в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Уточнялось, что с октября 2020 года было зафиксировано 25 подобных случаев, в частности, блокировка коснулась аккаунтов каналов «Звезда» и RT, агентств РИА Новости и Sputnik, а также изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru».

В тот же день стало известно об ограничении доступа к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

Евгения Наумова
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