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В Госдуме рассказали о последствиях признания Meta экстремистской организацией

Депутат Матвейчев рассказал, что в России могут запретить сотрудничество с Meta после суда

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Если суд признает компанию Meta экстремистской организацией, в России может быть запрещено сотрудничество с ней. При этом наличие страницы в соцсетях будет допустимо, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

В случае признания Meta экстремистской организацией на судебном заседании, которое назначено на 21 марта, изменятся правила сотрудничества и упоминания организации, рассказал депутат Госдумы. За их нарушения могут грозить последствия.

«Как минимум при ее упоминании мы будем обязаны в скобочках пояснять, что это экстремистская организация. Будут рекомендации не сотрудничать, какие-то деньги переводить. Мы не просто блокируем и удаляем, любое и финансовое использование и сотрудничество, вступление в деловые отношения будут запрещены», — объяснил парламентарий.

Согласно появившейся ранее информации, блокировка Meta не коснется WhatsApp, поскольку мессенджер — это средство общения, а не публичного распространения. Однако Олег Матвейчев не исключает прекращения деятельности приложения, если так решит суд.

Если экстремистской организацией признают всю Meta в целом, это [блокировка] может коснуться и WhatsApp

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Facebook в России пользуются около трех миллионов человек, Instagram — около 63 миллионов. Ответственность за сотрудничество с Meta не коснется пользователей, просто имеющих страницы в соцсетях, рассказал Матвейчев.

«Если у вас будет страничка, это ничего не дает. У некоторых есть проблемы с удалением страниц. Я, например, не могу удалить страницу, потому что заблокирован, мне недоступны любые функции. Не думаю, что пользователя будут за это как-то наказывать. Но если он будет вести какие-то финансовые отношения, способствовать их деятельности, рекламировать, это может повлечь ответственность», — заключил парламентарий.

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Иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией Тверской суд Москвы рассмотрит 21 марта.

Instagram был заблокирован в России 14 марта. Причиной стало то, что компания Meta временно разрешила Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позднее в корпорации подтвердили информацию.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Ведомство также потребовало запретить деятельность компании на территории РФ.

4 марта Роскомнадзор заблокировал в России Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.

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Мария Сметанина
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