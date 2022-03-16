В Госдуме рассказали о последствиях признания Meta экстремистской организацией
Если суд признает компанию Meta экстремистской организацией, в России может быть запрещено сотрудничество с ней. При этом наличие страницы в соцсетях будет допустимо, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
В случае признания Meta экстремистской организацией на судебном заседании, которое назначено на 21 марта, изменятся правила сотрудничества и упоминания организации, рассказал депутат Госдумы. За их нарушения могут грозить последствия.
«Как минимум при ее упоминании мы будем обязаны в скобочках пояснять, что это экстремистская организация. Будут рекомендации не сотрудничать, какие-то деньги переводить. Мы не просто блокируем и удаляем, любое и финансовое использование и сотрудничество, вступление в деловые отношения будут запрещены», — объяснил парламентарий.
Согласно появившейся ранее информации, блокировка Meta не коснется WhatsApp, поскольку мессенджер — это средство общения, а не публичного распространения. Однако Олег Матвейчев не исключает прекращения деятельности приложения, если так решит суд.
Если экстремистской организацией признают всю Meta в целом, это [блокировка] может коснуться и WhatsApp
Facebook в России пользуются около трех миллионов человек, Instagram — около 63 миллионов. Ответственность за сотрудничество с Meta не коснется пользователей, просто имеющих страницы в соцсетях, рассказал Матвейчев.
«Если у вас будет страничка, это ничего не дает. У некоторых есть проблемы с удалением страниц. Я, например, не могу удалить страницу, потому что заблокирован, мне недоступны любые функции. Не думаю, что пользователя будут за это как-то наказывать. Но если он будет вести какие-то финансовые отношения, способствовать их деятельности, рекламировать, это может повлечь ответственность», — заключил парламентарий.
Иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией Тверской суд Москвы рассмотрит 21 марта.
Instagram был заблокирован в России 14 марта. Причиной стало то, что компания Meta временно разрешила Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позднее в корпорации подтвердили информацию.
11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Ведомство также потребовало запретить деятельность компании на территории РФ.
4 марта Роскомнадзор заблокировал в России Facebook из-за ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.