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В ООН прокомментировали разрешение Meta призывать к насилию против россиян

ООН выступила против разжигания ненависти после разрешения Meta призывать к насилию

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал снятие корпорацией Meta запрета на публикацию призывов к насильственным действам в отношении россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны», — заявил он.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами. Действия корпорации содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Накануне сообщалось, что Meta планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать подобные призывы. Ожидается, что соцсети также не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Марина Совина
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