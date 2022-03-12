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Медведев отказался от Instagram и Facebook

Зампредседателя СБ Медведев отказался от продуктов Meta из-за антироссийской позиции

Фото: Yulia Zyryanova / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отказался от использования продуктов группы Meta, в которую входят Instagram Facebook и WhatsApp. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов, передает РИА Новости.

Такое решение зампредседателя было принято из-за антироссийской позиции руководства компании. «Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — сказал он.

C 14 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram на территории России. Поводом стало распространившееся в ночь на 11 марта сообщение из внутренней рассылки Meta о том, что компания временно разрешает Instagram и Facebook, другой принадлежащей ей соцсети, не блокировать призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Кроме того, отмечалось, что на платформах не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Марина Совина
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