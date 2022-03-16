В суд поступило заявление о признании Meta экстремистской организацией

Иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией рассмотрят в суде 21 марта

Заявление Генеральной прокуратуры России о признании американской компании Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией поступило в суд. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что иск поступил в Тверской суд Москвы. Как сообщили изданию в суде, заявление будет рассмотрено на заседании 21 марта.

Ранее стало известно, что в России запустят аналог принадлежащей Meta заблокированной соцсети Instagram. Проектом занялся интернет-маркетолог Александр Зобов.

Instagram был заблокирован в России и внесен в реестр запрещенных сайтов 14 марта. В Роскомнадзоре ограничение доступа к платформе объяснили распространением призывов к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Ранее стало известно, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позже в компании заявили, что призывы к насилию против российских гражданских лиц будут блокироваться.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Ведомство также потребовало запретить деятельность компании на территории РФ.