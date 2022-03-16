В России запустят аналог Instagram

Интернет-маркетолог Зобов запустит российский аналог социальной сети Instagram «Россграм»

Интернет-маркетолог Александр Зобов запустит российский аналог социальной сети Instagram под названием «Россграм» в марте. Об этом сообщается на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

Отмечается, что приложение будет запущено 28 марта на базах Android и iOS. Изначально оно будет доступно только для ведущих блогеров и партнеров проекта, в том числе спонсоров и инвесторов. Для всех остальных пользователей доступ будет открыт в апреле.

«Россграм» внедрит дополнительные инструменты для монетизации контента, среди которых будут платный доступ к публикациям, функция сбора средств, а также реферальная программа. Кроме того, социальная сеть работает над функцией переноса данных из Instagram.

14 марта Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов. Это случилось после того, как в России началась блокировка платформы. Перед этим в ведомстве заявили, что ограничение доступа к соцсети связано с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

11 марта стало известно, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Ожидалось, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Однако позже в компании заявили, что не разрешат публиковать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к убийству лидеров стран.

В тот же день Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны.