Роскомнадзор запретил рекламу Google и ее информационных ресурсов в России

Роскомнадзор сообщил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. Соответствующая публикация появилась в четверг, 7 апреля, на официальном сайте ведомства.

В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России. Также ведомство планирует ввести информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российских законов.

Представители Роскомнадзора отметили, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации на территории Украины, дискредитирующие российских военнослужащих. Также в ведомстве рассказали, что платформа не борется с распространением информации экстремистских организаций. «На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тысяч такого рода запрещенных материалов», — уточнили в регуляторе.

Кроме того, сообщается, что с апреля 2020 года на YouTube было выявлено около 60 случаев дискриминации контента российских средств массовой информации. Уточняется, что видеохостинг блокировал публикации RT, Sputnik, НТВ и многих других каналов и информационных агентств. Также платформа ограничивала доступ к аккаунтам и материалам российских государственных, общественных и спортивных деятелей и организаций.

В Роскомнадзоре добавили, что принятые меры будут действовать до того момента, как Google полностью устранит нарушения российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор заявил о планах составить два административных протокола на Google за неудаление запрещенного контента.