Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Роскомнадзор запретил рекламу Google

Роскомнадзор запретил рекламу Google и ее информационных ресурсов в России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Роскомнадзор сообщил о принятии мер информирующего и экономического характера в отношении американской компании Google за несоблюдение российского законодательства. Соответствующая публикация появилась в четверг, 7 апреля, на официальном сайте ведомства.

В частности, Роскомнадзор решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России. Также ведомство планирует ввести информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российских законов.

Материалы по теме:
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
21 марта
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
6 марта

Представители Роскомнадзора отметили, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации на территории Украины, дискредитирующие российских военнослужащих. Также в ведомстве рассказали, что платформа не борется с распространением информации экстремистских организаций. «На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тысяч такого рода запрещенных материалов», — уточнили в регуляторе.

Кроме того, сообщается, что с апреля 2020 года на YouTube было выявлено около 60 случаев дискриминации контента российских средств массовой информации. Уточняется, что видеохостинг блокировал публикации RT, Sputnik, НТВ и многих других каналов и информационных агентств. Также платформа ограничивала доступ к аккаунтам и материалам российских государственных, общественных и спортивных деятелей и организаций.

В Роскомнадзоре добавили, что принятые меры будут действовать до того момента, как Google полностью устранит нарушения российского законодательства.

Ранее Роскомнадзор заявил о планах составить два административных протокола на Google за неудаление запрещенного контента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Робот-ученый «Ева» воспроизвел менее трети научных работ о раке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.