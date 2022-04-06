Роскомнадзор обвинил YouTube в осознанной дискриминации российских пользователей

Роскомнадзор заявил, что YouTube осознанно дискриминирует пользователей из России

Администрация видеохостинга YouTube сознательно дискриминирует российских пользователей. Об этом заявили в Роскомнадзоре, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что видеоплатформа ограничивает доступ пользователей из России к официальной информации Министерства иностранных дел РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента. В частности, помимо удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы, а также снять ограничения с российских каналов. В ведомстве отметили, что на площадке постоянно происходит блокировка каналов российских СМИ, спортивных клубов, развлекательных и информационных ресурсов.