Роскомнадзор назвал условия для отказа от новых мер против YouTube

РКН не будет вводить новые меры против YouTube при удалении противоправного контента

Роскомнадзор не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента. Названные ведомством условия приводит РИА Новости.

В сообщении РКН отмечается, что помимо удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы, а также снять ограничения с российских каналов.

В ведомстве объяснили, что на площадке постоянно происходит блокировка каналов российских СМИ, спортивных клубов, развлекательных и информационных ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации (порядка шести тысяч материалов)», — добавили в РКН.

Ранее Юго-Западный государственный университет опубликовал письмо Минобрнауки с просьбой перенести свой контент, размещенный на YouTube, на отечественные площадки Rutube и «VK Видео». Позднее Минобрнауки России сообщило, что письмо, которое получили вузы, является рекомендательным.