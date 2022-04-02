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Роскомнадзор назвал условия для отказа от новых мер против YouTube

РКН не будет вводить новые меры против YouTube при удалении противоправного контента

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор не будет вводить новые меры против YouTube при условии выполнения хостингом требований по удалению противоправного контента. Названные ведомством условия приводит РИА Новости.

В сообщении РКН отмечается, что помимо удаления контента хостинг должен будет модерировать экстремистские и антироссийские призывы, а также снять ограничения с российских каналов.

В ведомстве объяснили, что на площадке постоянно происходит блокировка каналов российских СМИ, спортивных клубов, развлекательных и информационных ресурсов. До сих пор не сняты ограничения с RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации (порядка шести тысяч материалов)», — добавили в РКН.

Ранее Юго-Западный государственный университет опубликовал письмо Минобрнауки с просьбой перенести свой контент, размещенный на YouTube, на отечественные площадки Rutube и «VK Видео». Позднее Минобрнауки России сообщило, что письмо, которое получили вузы, является рекомендательным.

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Никита Абрамов
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