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Минобрнауки объяснило письмо вузам о переносе контента в Rutube

Минобрнауки сообщило, что письмо о переносе контента в Rutube является рекомендательным

Фото: Shutterstock

Минобрнауки России сообщило, что письмо о переносе контента с YouTube на Rutube, которое получили вузы, является рекомендательным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских "VK Видео" и Rutube», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что вузы должны самостоятельно принимать решения, что определено в федеральном законе об образовании.

В свою очередь директор Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России Андрей Толмачев подчеркнул, что подобная просьба связана с импортозамещением. «Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — добавил он.

Ранее Юго-Западный государственный университет опубликовал письмо Минобрнауки с просьбой перенести свой контент, размещенный на YouTube, на отечественные площадки Rutube и «VK Видео».

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Никита Абрамов
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