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19:10, 24 февраля 2023Силовые структуры

В прокуратуре Владимира разъяснили суть иска к Youtube

Владимирская прокуратура опровергла попытку блокировки всего Youtube в России

Фото: Unsplash

Владимирская прокуратура опровергла попытку блокировки всего Youtube в России и разъяснила суть поданного в Ленинский городской суд иска. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, иск ставит своей целю блокировку лишь определенной информации, размещенной на видеохостинге, а не всего Youtube. В ведомстве пояснили, что не впервые блокируют какие-то сайты или информацию, в частности продающие табак или водительские права.

Ранее 24 февраля сообщалось, что прокуратура Владимира направила в суд требование заблокировать в России YouTube.

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Владимир Седов
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