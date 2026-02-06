Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 6 февраля 2026Силовые структуры

В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

Генерал МО РФ Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Минобороны РФ

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны (МО) России Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Киллер напал на генерала в подъезде

По данным СКР, неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления.

Как уточняет Telegram-канал «112», киллер напал на генерала в лифтовом холле на 24-м этаже около семи часов утра. Пострадавший выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии c ранениями спины. Врачи борются за его жизнь.

Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Материалы по теме:
«Она не понимала, что погибнет» Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
«Она не понимала, что погибнет»Спецслужбы Украины делают из россиян террористов-смертников. Как они проводят свои операции?
28 августа 2025
Генерал-лейтенант ВС России погиб при взрыве в Москве. Он обвинял Пентагон в создании биологического оружия на Украине
Генерал-лейтенант ВС России погиб при взрыве в Москве.Он обвинял Пентагон в создании биологического оружия на Украине
17 декабря 2024
«Гибридная война будет обостряться» Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
«Гибридная война будет обостряться»Украинские спецслужбы вербуют россиян для терактов и диверсий. Чего ждать от них в 2026 году?
9 января 2026

Очевидцы рассказали о покушении на Алексеева

Очевидцы рассказали подробности покушения на Алексеева. По словам соседей, нападение на генерала произошло на лестничной клетке, когда он выходил из квартиры. По их словам, они слышали выстрелы и крики о помощи и видели Алексеева в крови. Они отметили, что какое-то время он был в сознании.

Оперативники начали поиски стрелка

В настоящее время на месте покушения работают сотрудники правоохранительных органов: они изучают записи с камер видеонаблюдения, идет допрос очевидцев.

По словам Светланы Петренко, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к покушению.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Российская шорт-трекистка рассказала об общении с иностранцами на Олимпиаде

    В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

    Стубб назвал шумом заявления о возможной агрессии России против НАТО

    Москвичам пообещали больше сильных снегопадов

    Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции

    Решившая сжечь одноклассников российская школьница отправилась в СИЗО

    Жена комика Сабурова распродала люксовые вещи незадолго до его задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok