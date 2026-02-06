В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

Генерал МО РФ Алексеев после покушения находится в тяжелом состоянии

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны (МО) России Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Киллер напал на генерала в подъезде

По данным СКР, неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления.

Как уточняет Telegram-канал «112», киллер напал на генерала в лифтовом холле на 24-м этаже около семи часов утра. Пострадавший выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии c ранениями спины. Врачи борются за его жизнь.

Алексеев с 2011 года занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Очевидцы рассказали о покушении на Алексеева

Очевидцы рассказали подробности покушения на Алексеева. По словам соседей, нападение на генерала произошло на лестничной клетке, когда он выходил из квартиры. По их словам, они слышали выстрелы и крики о помощи и видели Алексеева в крови. Они отметили, что какое-то время он был в сознании.

Оперативники начали поиски стрелка

В настоящее время на месте покушения работают сотрудники правоохранительных органов: они изучают записи с камер видеонаблюдения, идет допрос очевидцев.

По словам Светланы Петренко, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к покушению.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела. Работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

