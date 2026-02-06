В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

В Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления. Генералу удалось выжить, его госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Сбежавшего стрелка ищут. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

