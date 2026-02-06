Реклама

В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

В Москве неизвестный несколько раз выстрелил в генерала МО России Алексеева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся с места преступления. Генералу удалось выжить, его госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Сбежавшего стрелка ищут. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

Ранее в Сергиевом Посаде полицейские задержали 19-летнего юношу за стрельбу по прохожему.

