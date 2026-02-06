Реклама

Силовые структуры
10:41, 6 февраля 2026Силовые структуры

Следователи начали розыск стрелявшего в генерала Минобороны России

В Москве начали разыскивать стрелявшего в генерала Минобороны России Алексеева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи начали разыскивать стрелявшего в генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению покушения на генерал-лейтенанта.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе. Он произвел несколько выстрелов в спину Алексеева и скрылся. Сейчас генерал госпитализирован в одну из городских больниц.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, идет допрос очевидцев.

